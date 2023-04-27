Netflix представил трейлер шестого сезона "Черного зеркала" (видео)

Если в пятом сезоне "Черного зеркала" было только три серии, то в новом создатели обещают порадовать "расширением параметров". Не исключено, что это скажется и на количестве эпизодов в сторону их увеличения.

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Нашумевший британский научно-фантастический телесериал-антология "Черное зеркало", созданный Чарли Брукером, повествующий о влиянии влияние информационных технологий на человеческие отношения возвращается на экраны. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер шестого сезона, в котором снялись Сальма Хайек, Аарон Пол, Кейт Мара и Химеш Патель.

Между выходом пятого сезона и представлением шестого прошло четыре года. По словам Брукера, новые серии порадуют поклонников "расширением параметров" предыдущего формата. Не исключено также, что серий будет больше.

"Я всегда чувствовал, что в "Черном зеркале" должны быть рассказы, которые полностью отличаются друг от друга и продолжают удивлять людей – и меня самого – иначе в чем смысл? Это должна быть серия, которую нельзя легко определить, и которая может постоянно изобретать себя заново. Отчасти в качестве вызова, а отчасти для того, чтобы сохранить свежесть как для меня, так и для зрителя, я начал этот сезон с намеренного пересмотра некоторых своих основных предположений о том, чего ожидать. Следовательно, на этот раз, наряду с некоторыми из более знакомых образов "Черного зеркала", у нас также есть несколько новых элементов. Все истории по тону по-прежнему сквозные, как "Черное зеркало", но с некоторыми сумасшедшими поворотами и большим разнообразием, чем когда-либо прежде. Чтобы воплотить все это в жизнь, у нас есть невероятный список отвратительно умелых, умных режиссеров, работающих с актерским составом, настолько талантливым, что они, откровенно говоря, не имеют права на существование", – заявил режиссер.

Кроме названных выше звезд экрана, в актерский состав шестого сезона вошли Анджана Васан, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Бен Барнс, Клара Ругаард, Дэниэл Портман, Дэнни Рамирез, Дэвид Шилдс, Джон Ханна, Джош Хартнетт, Майкл Сера, Моника Долан, Миха'ла Херролд, Паапа Эссиеду, Роб Делани, Рори Калкин, Сэмюэл Бленкин и Зази Битц также составляют ансамбль.

Пятый сезон сериала состоял всего из трех серий, хотя каждая из них длилась более часа. В нем снимались певица Майли Сайрус, звезда "Сокола и Зимнего солдата" Энтони Маки, актер шоу 70-х Тофер Грейс и Яхья Абдул-Матин II.

Производство шоу застопорилось в 2020 году после того, Чарли Брукер и его творческий партнер Аннабель Джонс покинули свою продюсерскую компанию House of Tomorrow. Материнская компания последней, Endemol Shine Group, по-прежнему владела правами на "Черное зеркало" и продала их Banijay Group летом 2020 года. В конечном итоге Netflix удалось заключить сделку с подразделением Banijay Group, которое предоставило стриминговому гиганту лицензию на шоу.

Первый сезон вышел в 2011 году и произвел настоящий фурор. Каждая серия была отдельной историей и раскрывала перед зрителями закулисье технологий и то, как они разбивают человеческие жизни. С 2016 года шоу начал транслировать Netflix, показав третий сезон, а затем еще два.

"Черное зеркало" завоевало множество наград, в том числе восемь премий "Эмми" и премию Пибоди.

Ранее Фокус писал, что испанское рекламное агентство Brother запустило кампанию шестого сезона сериала "Черное зеркало", который "происходит в реальности".