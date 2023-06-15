10 знаменитостей, которые не стесняются своей седины: от Дженнифер Энистон до Джорджа Клуни

В последние годы мода кардинально поменялась, и многие голливудские звезды задали новый тренд на седые волосы.

От Хелен Миррен до Энди Макдауэлл, множество знаменитостей доказывают, что седые волосы великолепны, предпочитая гордиться цветом, а не закрашивать его. Об этом пишет PageSix.

10 знаменитостей, которые стареют, как прекрасное вино, и наслаждаются своей естественной красотой.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон Фото: Instagram jenniferaniston

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон сделала "Рэйчел" из культового сериала сенсацией 90-х, и с тех пор она известна своими роскошными локонами — даже запустила собственный бренд по уходу за волосами LolaVie.

Недавно в своем Instagram-аккаунте Энистон опубликовала ролик, на котором хорошо видно несколько седых прядей звезды.

"Молодец, что позволила показать седину — освежает", — прокомментировал ее пост один человек. Другой поклонник актрисы написал: "Так приятно видеть. И она, очевидно, все еще великолепна".

Джордж Клуни

Джордж Клуни Фото: Getty Images

62-летний американский актер Джордж Клуни начал седеть уже в возрасте 33 лет. Первое время он закрашивал седину, однако со временем перестал скрывать и свыкся с новым оттенком волос.

"Вы должны смириться со старением и не пытаться с этим бороться, — сказал обладатель "Оскара" в 2015 году. Я твердо верю в то, что нельзя пытаться выглядеть моложе. Вам просто нужно стараться выглядеть как можно лучше в своем возрасте и не беспокоиться об этом".

Сальма Хайек

Сальма Хайек Фото: Getty

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек не боится седины.

"Я просыпаюсь и подсчитываю, сколько седых волос и морщин разрушили вечеринку этим утром", — подписала недавно Хайек откровенное селфи в Instagram.

"Спасибо, что поделились! Это помогает всем видеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют", — прокомментировал один из фанатов.

"Естественная красота не имеет возраста", — написал другой пользователь.

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли Фото: Instagram christiebrinkley

В то время как 68-летняя модель Кристи Бринкли, звезда журнала Sports Illustrated, славится своими солнечными светлыми локонами, иногда она показывает свою седину.

"В ту секунду, когда вы видите седые волосы, возникает вопрос, точно так же, как когда вы подстригаете челку… оставить или не оставить?" — подписала Бринкли пост в Instagram в марте 2023 года, демонстрируя свои седые корни. — Слава богу, и то, и другое — просто личное предпочтение или забавная смена темпа. Мой сын думает, что это выглядит круто".

Кристи Бринкли Фото: Instagram christiebrinkley

Энди МакДауэлл

Энди МакДауэлл Фото: Getty Images

Приняв свои седые волосы во время изоляции, 64-летняя Энди Макдауэлл привлекла внимание своими серебристыми кудрями на Каннском кинофестивале 2021 года.

"Я почему-то чувствую, что выгляжу моложе, потому что это выглядит более естественно. Не то чтобы я пытаюсь что-то скрыть, — сказала она Vogue о своем решении принять седину. — Я думаю, что это сильный ход, и именно об этом я постоянно говорила своим менеджерам. Это именно то, что мне нужно делать прямо здесь".

Джейн Фонда

Джейн Фонда Фото: Getty

85-летняя американская оскароносная актриса, общественная активистка и писательница Джейн Фонда показывает всему миру, что стареть можно красиво и с достоинством. Звезда привлекла внимание на церемонии вручения премии "Оскар" 2020 года своей свежей серебристой стрижкой.

"Она хотела совершенно по-новому выглядеть для "Оскара" и в то же время сохранить свой естественный цвет", — сказал тогда ее стилист. — До того, как она пришла ко мне, два или три других колориста пробовали и не могли получить правильный цвет".

На трансформацию Фонды ушло семь часов, и звезда, похоже, была в восторге от результатов.

"Говорю вам, я так счастлива, что позволила показать седину, — сказала Фонда в 2021 году. — Хватит уже тратить столько времени, тратить столько денег, так много химикатов — с этим покончено".

Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис Фото: Getty Images

64-летняя актриса Джейми Ли Кертис, получившая в этом году долгожданный "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана", гордится своей стрижкой и цветом волос.

"Я пыталась сделать все, что можно сделать со своими волосами. Лично я считала это унизительным. Я шла в парикмахерскую, запах химикатов, ощущение этого цвета на моих волосах, ношение вещей, сидение под феном, я думала: "За что?", — сказал Кертис во время интервью 2021 года.

Актриса добавила, что уже долго время является сторонницей естественной красоты, в основном потому, что у нее был метод проб и ошибок.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер Фото: Getty

В то время как звезда "Секса в большом городе" еще не полностью поседела, она является поклонницей техники окрашивания "елочка", которая делает седые пряди менее заметными.

"Я не могу тратить время на получение базового цвета каждые две недели. Не могу этого сделать. Неа. Слишком много", — сказала Паркер в 2022 году, вспоминая, как серия вирусных фотографий папарацци в прошлом году привела к "месяцам разговоров о том, какая я храбрая из-за того, что у меня седые волосы".

С момента начала производства сиквела "И просто так", Сара Джессика Паркер неоднократно давала отпор эйджистским комментариям, направленным на нее.

"Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора, — сказала она. — Что мне с этим делать? Остановить старение? Пропасть?"

Дайан Китон

Дайан Китон Фото: Getty Images

77-летняя американская актриса впервые предстала полностью седой на "Золотом глобусе" в 2014 году, и сейчас трудно представить себе звезду с другим имиджем.

"Лучше иметь свет вокруг лица — я думаю, это лучше смотрится на пожилых людях, — сказала актриса в 2017 году о своем серебристом оттенке. — Более темные волосы не такие смягчающие".

Хелен Миррен

Хелен Миррен Фото: Getty

Никто не получает больше удовольствия от своих серебряных волос, чем Хелен Миррен, которая любит экспериментировать со своим имиджем.

"Я сделала это, потому что мне лень. Честно говоря, я так ленива по поводу своих волос!", — сказала актриса в 2020 о своем решении остаться седой. — Это много работы, и, как бы ни были хороши многие парикмахеры, я не хочу часами сидеть в салоне. Я просто не могу этим заморачиваться".

Обладательница "Оскара" добавила: "Я думаю, что женщины просто так боялись седых волос, потому что это сразу переводило их в другую категорию. И, конечно же, вы находитесь в этой возрастной группе. Прости, но это так. Почему бы просто не принять это, долго жить с этим и приветствовать это? Сделайте это положительным моментом, а не отрицательным".

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