Поклонники заметили "засос" на шее Кайли Дженнер (фото)

Фанаты утверждают, что заметили любовный укус на шее бизнес-леди на фоне ее нового романа.

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram серию фотографий, в том числе селфи из частного самолета и снимки со своими детьми.

На одном из снимков Дженнер несла своего сына Эйра на бедре, держа одну руку на макушке заколотых волос. Именно здесь несколько внимательных фанатов заметили небольшой "засос" на ее шее сбоку.

Кайли Дженнер с сыном Фото: Instagram kyliejenner

"Я единственный, кто подглядывает за засосом", — спросил один из поклонников Дженнер в комментариях, на что другой пользователь ответил: "Хм, мисс Кайли, мы видим этот засос".

"Это засос на фото №5", — прокомментировал третий пользователь.

Накануне фанаты заметили символическое кольцо Cartier Trinity (1570 долларов) на безымянном пальце левой руки Кайли.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

С тех пор, как в начале апреля вокруг актера Тимоти Шаламе начали ходить слухи об отношениях с Дженнер, ее несколько раз видели, когда она выходила из дома 27-летнего звезды "Дюны".

Инсайдеры поначалу преуменьшали их ухаживания, говоря, что Дженнер была "открыта для того, чтобы видеть, куда идут дела". Но ранее в этом месяце источник сообщил Us Weekly, что пара "проводит гораздо больше времени вместе, и с каждым днем они становятся все ближе".

Также Фокус подробнее писал об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.