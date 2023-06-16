Дженнифер Лоуренс сделала странное заявление о своей маме

Продюсеру Ли Айзенбергу пришлось опровергать слова актрисы.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс сделала резкое заявление о своей маме. Об этом пишет People.

Звезда "Голодных игр" призналась, что ее мать Карен однажды продала ее туалет на Craigslist, во время рекламы своего нового фильма "Без образ".

Лоуренс рассказала, что ее туалет был приобретен Ли Айзенбергом, партнером-продюсером ее режиссера фильма "Без обид" Джина Ступницкого — уроженца Киева.

"Много лет назад Ли Айзенберг купил унитаз на Craigslist у моей мамы [Карен]. Мой туалет", — заявила Лоуренс.

Оскароносная актриса смутилась, когда ее спросили больше деталей вероятной продажи, пожав плечами: "Я не знаю. Я говорю: "Я его сломала". Моя мама продала его за меня".

Дженнифер Лоуренс Фото: Instagram/jenniferlawrence_

46-летний Айзенберг поспешил ответить в Instagram и сказал, что история Лоуренс была "полностью ложной" в публикации, содержащей изображение заголовка People.

"Быть частью культурного разговора – это волнение. Я никогда не покупал старые унитазы Дженнифер Лоуренс, но, возможно, это откроет дверь", – написал Айзенберг.

Оказалось, что актриса просто немного развлеклась, чтобы оживить свои пресс-конференции для будущей комедии.

Лоуренс воспитывалась в Луисвилле, штат Кентукки, мамой Карен, управлявшей дневным лагерем, и ее отцом Гэри, владельцем строительной компании.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

В 2018 году она рассказала, что Карен и Гэри пошли на жертвы ради ее карьеры.

Напомним, Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в черных вьетнамках.

Также Фокус писал о прогулке Дженнифер Лоуренс с мужем и сыном.