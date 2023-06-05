Дженнифер Лоуренс прогулялась по Манхэттену с мужем и сыном (фото)
В феврале 2022 года звезда экрана впервые стала мамой.
32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс отправилась на прогулку со своим мужем и годовалым сыном Саем. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Мама!" и художник-галерист Кук Марони взяли своего первенца на прогулку по Манхэттену.
Молодая мама была в приталенной черной майке, сочетавшейся с парой оливково-зеленых шорт. Защищаясь от лучей солнца с помощью темных очков и соответствующей бейсболки, она заплела свои волосы в косички.
Годовалый Сай держался за руки со своим отцом, бегая по тротуару, а Дженнифер держала коляску наготове, если ее сын устанет.
Звездная пара назвала своего наследника в честь Сая Твомбли, американского художника-абстракциониста 20 века. Мальчик родился в феврале 2022 года, а после этого молодые родители стали больше времени уделять семье и ребенку, меньше появляясь на публике.
Кук Марони и американская актриса поженились в 2019 году на секретной церемонии. Брак стал первым для обоих знаменитостей.
Напомним, Дженнифер Лоуренс сходила на свидание с мужем Куком Марони.
Также Фокус писал о довольно интересном образе Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале-2023.