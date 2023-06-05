Дженніфер Лоуренс прогулялась Мангеттеном із чоловіком та сином (фото)

У лютому 2022 зірка екрану вперше стала мамою.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс відправилася на прогулянку зі своїм чоловіком та однорічним сином Саєм. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Мати!" та художник-галерист Кук Мароні взяли свого первістка на прогулянку Мангеттеном.

Молода мама була в приталеній чорній майці, яка поєднувалася з парою оливково-зелених штанів. Захищаючись від променів за допомогою темних окулярів і відповідної бейсболки, вона заплела своє волосся в кіски.

Однорічний Сай тримався за руки зі своїм батьком, бігаючи тротуаром, а Дженніфер тримала візочок напоготові, якщо її син втомиться.

Дженніфер Лоуренс на прогулянці із сином та чоловіком

Зіркова пара назвала свого спадкоємця на честь Сая Твомблі, американського художника-абстракціоніста 20-го століття. Хлопчик народився у лютому 2022, а після цього молоді батьки стали більше часу приділяти родині та дитині, менше зʼявляючись на публіці.

Кук Мароні та американська акторка одружилися у 2019 на секретній церемонії. Шлюб став першим для обох знаменитостей.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс сходила на побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про доволі цікавий образ Дженніфер Лоуренс на Каннському кінофестивалі-2023.