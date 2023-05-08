Дженніфер Лоренс помітили на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара вийшла на прогулянку у Нью-Йорку.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоренс та її чоловік, 38-річний арт-галерист Кук Мароні були помічені на побаченні. Пара провела вечір в італійській закусочній. Про це пише Daily Mail.

Власниця "Оскара" вибрала для виходу простий образ total вlack. Дженніфер одягла майку, штани та легку куртку. Свій образ вона доповнила чорними босоніжками з ремінцями на підборах та чорною сумкою.

Коханий актриси був у білій футболці, синій сорочці, чорних штанах та чорних кедах Vans.

Зазначимо, що зірка "Голодних ігор" та Кук Мароні почали зустрічатися у 2018 році. Через рік вони зіграли таємне весілля, а на початку 2022 року вперше стали батьками. У пари народився хлопчик, якого назвали Сайя.

Дженніфер Лоренс намагається тримати особисте життя далеко від папараці та питань журналістів. Зокрема, молода мама не розкриває подробиць щодо свого первістка та не показує його обличчя.

Нагадаємо, Дженніфер Лоренс була помічена на прогулянці із сином.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лоренс продемонструвала ідеальний весняний образ молодих мам.