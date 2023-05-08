Дженнифер Лоуренс заметили на редком свидании с мужем (фото)

Звездная пара вышла на прогулку в Нью-Йорке.

Related video

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж, 38-летний арт-галерист Кук Марони были замечены на свидании. Пара провела вечер в итальянской закусочной. Об этом пишет Daily Mail.

Обладательница "Оскара" выбрала для выхода простой образ total вlack. Дженнифер надела майку, брюки и легкую куртку. Свой образ она дополнила черными босоножками с ремешками на каблуке и черной сумкой.

Возлюбленный актрисы был в белой футболке, синей рубашке, черных штанах и черных кедах Vans.

Отметим, что звезда "Голодных игр" и Кук Марони начали встречаться в 2018 году. Через год они сыграли тайную свадьбу, а в начале 2022 впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Сайя.

Дженнифер Лоуренс старается держать личную жизнь вдали от папарацци и вопросов журналистов. В частности, молодая мама не раскрывает подробностей относительно своего первенца и не показывает его лицо.

Напомним, Дженнифер Лоуренс была замечена на прогулке с сыном.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс продемонстрировала идеальный весенний образ для молодых мам.