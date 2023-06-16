Дженнифер Лопес снялась в яркой фотосессии для Revolve

Знаменитость давно является лицом бренда.

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламном кампейне бренда Revolve. Снимками звезды сцены делится в своем Instagram.

"@JLoJenniferLopez x @Revolve капсула", — лаконично подписала карусель фото артистка.

На снимках Джей Ло предстала в ярких и откровенных образах. В частности примерила зеленую шубку, розовое платье с бахромой, зеленый наряд, засветивший спину и частично пресс знаменитости. Конечно, акцент был сделан на обуви, которая выпущена в коллаборации с Лопес.

На нескольких фото волосы звезды распущены, а на последнем снимке уложены в высокую прическу. В комментариях также "появился" парикмахер Крис Эпплтон, который, судя по всему, и был автором причесок певицы для этой фотосессии.

Отметим, что туфли, примеряемые Джей Ло, стоят около 5-7 тысяч гривен на официальном сайте бренда.

Дженнифер Лопес

"Так горжусь тем, что одеваю тебя ❤️", — написала дизайнер Патриция Боналди.

"Как тебе 53??? 😳", "Ты просто самая красивая женщина на свете.. да, ты есть 💖", "королева", — пишут в комментариях подписчики американской знаменитости.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке премьеры фильма.

Также Фокус писал о варианте нежного маникюра на лето 2023 года от Дженнифер Лопес.