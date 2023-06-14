Вдохновляемся Дженнифер Лопес: какой маникюр сделать на Выпускной-2023

Американская знаменитость делает ставку на нежные и лёгкие оттенки.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал свою новую работу для Дженнифер Лопес.

Певица сделала акцент на нежно-розовом оттенке, отказавшись от камней и дизайна. Формой ногтей послужил квадрат, а отличным дополнением стали массивные кольца звезды сцены.

Такой вариант маникюра станет отличным выбором для выпускного вечера 2023 года, ведь подойдет практически под любой образ. Он одновременно простой и элегантный.

"Мечта Gucci в персиках и сливках 🍑 @jlo для FLASH Premiere 🖤 #nailsbytombachik", — подписал свою работу Том Бачик, к которому обращаются Никола Пельтц, Селена Гомес, Оливия Родриго и другие звезды Голливуда.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

С таким покрытием Джей Ло в компании своего мужа Бена Аффлека посетила накануне премьера фильма "Флэш". Влюбленные не скрывали своих чувств, позируя перед камерами на красной дорожке мероприятия.

Дженнифер Лопес — давняя клиентка Тома Бачика. Мастер даже делал ей маникюр на свадьбу летом 2022 года.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

Напомним, модель Хейли Бибер делает ставку на яркие и эффектные оттенки покрытия летом 2023 года.

Также Фокус писал о варианте маникюра на июнь-июль 2023 года от Тома Бачика.