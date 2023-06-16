Эшли Грэм в леопардовом платье появилась с мужем на вечеринке Vogue

Модель plus-size участвовала в показе под открытым небом.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм вместе с супругом, 32-летним продюсером Джастином Эрвином, посетили мероприятие British Vogue и LuisaViaRoma Runway Icons во Флоренции, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Модель plus-size продемонстрировала свою фигуру в облегающем платье с леопардовым принтом. Свой шикарный образ Эшли дополнила золотыми серьгами-кольцами и черными туфлями на высоком каблуке. Ярких красок в ансамбль звезда добавила алым маникюром и красной помадой, а темные волосы собрала в гладкий пучок.

Прежде чем выйти на подиум, мать троих детей позировала рядом с мужем Джастином, который выглядел элегантно в темно-синем костюме.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин Фото: Getty Images

Эшли немного изменила наряд для показа под открытым небом. Модель дополнила свой второй образ изящными туфлями с ремешками, эффектной парой сережек и держала в руках черный клатч.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Мероприятие британского Vogue заняло историческую площадь Микеланджело во Флоренции для единственного модного события, посвященного культовым стилям последних 50 лет. Также на показе под открытым небом прошлись по подиуму Джулия Фокс, Ирина Шейк, Стелла Максвелл и Винни Харлоу.

Напомним, Эшли Грэм утверждает, что традиционная китайская медицина дает лучшие результаты, чем ботокс. Она поделилась, что ей нравится полагаться на более естественные процедуры, такие как иглоукалывание и массаж гуаша.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм показала фигуру в леопардовом бикини.