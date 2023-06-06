Эшли Грэм рассказала о массаже гуаша и иглоукалывании для лица (фото)

Модель plus-size заявила, что гуаша может заменить ботокс.

Related video

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм утверждает, что традиционная китайская медицина дает лучшие результаты, чем ботокс. Она поделилась с Byrdie, что ей нравится полагаться на более естественные процедуры.

"Я видела так много девушек, которые так неправильно делают гуаша, и я чувствую, что у меня лучший учитель во всем мире, — начала Грэм. — Ее зовут Сандра Ланшин, и она также мой иглотерапевт. Если вы зайдете на ее TikTok или в Instagram, она покажет вам, как именно это сделать. Вам не нужен наполнитель (ботокс — ред.), вам просто нужна гуаша. Я все время говорю ей, будто ты мой ботокс".

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Массаж гуаша — это древний китайский метод, при котором специальным камнем (чаще всего жадеитом) проводят массажные движения по лицу. Этот процесс помогает улучшить микроциркуляцию крови, снизить отечность, стимулировать выработку коллагена и придать коже более упругий и сияющий вид.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Иглоукалывание, с другой стороны, включает использование маленьких тонких игл, которые вводятся в кожу для стимуляции коллагена и улучшения текстуры кожи. Этот метод также способствует увлажнению кожи, сокращению пор и сглаживанию мелких морщин.

Грэм добавила: "Я также очень люблю инфракрасные одеяла для сауны с красным светом. Я думаю, что они так исцеляют. Здорово лежать в постели, прижиматься к ней и потеть. Это действительно здорово для вашего тела".

Ранее Фокус писал, зачем Эшли Грэм заклеивает рот скотчем во время сна.