Эшли Грэм заклеивает рот скотчем во время сна: в чем причина

Эшли Грэм поделилась фотографией, на которой она спит с заклеенным ртом.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм опубликовала в своей истории в Instagram снимок, на котором она спит с заклеенным ртом. Как оказалось, это является популярным домашним средством для борьбы с такими проблемами, как храп. Об этом пишет Daily Mail.

На фото модель plus-size выглядела крепко спящей с розовыми затычками для ушей и крошечным кусочком ленты на губах.

"Я начала заклеивать рот скотчем, когда сплю, и я никогда не спала так хорошо. Я стала лучше себя чувствовать, когда я просыпаюсь. Не стучите, пока не попробуете!" — подписала снимок мать троих детей.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Методика заклеивания рта скотчем во время сна основана на идее контролируемого дыхания через нос. Это может помочь улучшить качество сна, увеличить оксигенацию организма и предотвратить проблемы, связанные с храпом и обструктивным сном. Делая это, Эшли Грэм стремится создать условия для более глубокого и качественного сна, а также повысить свое общее самочувствие.

Важно отметить, что методика заклеивания рта скотчем во время сна не является рекомендацией для всех людей и требует предварительной консультации с врачом. Каждый организм уникален, и то, что подходит для одного человека, может быть не подходящим для другого.

Ранее Фокус писал, что Эшли Грэм появилась в прозрачном мини-платье на Каннском кинофестивале. После светского выхода модель столкнулась с критикой насчет снижения ее веса.