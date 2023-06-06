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Стиль життя

Ешлі Грем розповіла про масаж гуаша та акупунктуру для обличчя (фото)

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Фото: Instagram @ashleygraham | Ешлі Грем

Модель plus-size заявила, що гуаша може замінити ботокс.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем стверджує, що традиційна китайська медицина дає кращі результати, ніж ботокс. Вона поділилася з Byrdie, що їй подобається покладатися на природніші процедури.

"Я бачила так багато дівчат, які так неправильно роблять гуаша, і я відчуваю, що у мене найкращий вчитель у всьому світі, — почала Грем. — Її звуть Сандра Ланшин, і вона також мій голкотерапевт. Якщо ви зайдете на її TikTok або в Instagram, вона покаже вам, як саме це зробити. Вам не потрібний наповнювач (ботокс — ред.), вам просто потрібна гуаша. Я весь час говорю їй, ніби ти мій ботокс".

Ешлі Грем Fullscreen
Ешлі Грем
Фото: Instagram @ashleygraham

Масаж гуаша — це древній китайський метод, при якому спеціальним каменем (найчастіше жадеїтом) проводять масажні рухи по обличчю. Цей процес допомагає покращити мікроциркуляцію крові, знизити набряклість, стимулювати вироблення колагену і надати шкірі більш пружний і сяючий вигляд.

Ешлі Грем Fullscreen
Ешлі Грем
Фото: Instagram @ashleygraham

Акупунктура, з іншого боку, включає використання маленьких тонких голок, які вводяться в шкіру для стимуляції колагену та поліпшення текстури шкіри. Цей метод також сприяє зволоженню шкіри, скорочення пор та згладжування дрібних зморшок.

Грем додала: "Я також дуже люблю інфрачервоні ковдри для сауни з червоним світлом. Я думаю, що вони так зцілюють. Здорово лежати в ліжку, притискатися до нього і потіти. Це справді чудово для вашого тіла".

Раніше Фокус писав, навіщо Ешлі Грем заклеює рота скотчем під час сну.