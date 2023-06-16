Звезды "Гарри Поттера" воссоединились на открытии тематического парка в Токио

На одной сцене появились Мэттью Льюис, Эванна Линч и Том Фелтон.

Трио, сыгравшее Луну Лавгуд, Драко Малфоя и Невилла Лонгботтома в культовых фильмах о Гарри Поттере, появились на церемонии открытия тематического парка Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter. Об этом пишет Daily Mail.

На веб-сайте указано: "Студийный тур Warner Bros. в Токио начался 16 июня 2023 года на бывшей площадке Toshimaen и предоставляет фанатам прекрасную возможность отправиться за кулисы фильмов о Гарри Поттере и Фантастических тварях, чтобы узнать о замечательном мире кинопроизводства".

Мэттью Льюис, Эванна Линч и Том Фелтон в Токио Фото: Getty Images

Это самый большой крытый аттракцион Гарри Поттера в мире и первый студийный тур Warner Bros., открывшийся в Азии.

Мэттью Льюис в промо тематического парка

Такой же тематический парк открылся в Лондоне в 2012 году и с того момента его посетило более 17 миллионов человек.

Восемь фильмов о Поттере собрали в прокате более 6 миллиардов фунтов стерлингов в период с 2001 по 2011 год и основаны на семи книгах Джоан Роулинг, опубликованных с 1997 по 2007 год.

Интерес к книгам и фильмам не утихает до сих пор. А те юные актеры, которые играли учеников школы Хогвардс, стали миллионерами и успешно снимаются в кино.

Открытие тематического парка Гарри Поттера в Токио

Для Эванны роль Луны Лавгуд в "Гарри Поттере и Ордене Феникса" в 2007 году была дебютной. После она снималась во всех прочих фильмах франшизы. Ее выбрали из 15 тысяч кандидаток.

Тем временем Том и Мэтью снялись во всех восьми фильмах в ролях заклятого врага Гарри Драко Малфоя и неуклюжего Невилла Лонгботтома.

Эванна была одной из немногих молодых актеров "Гарри Поттера", которая поддержала Джоан Роулинг после того, как автор продолжала сталкиваться с негативной реакцией на ее якобы "трансфобные" взгляды.

Эванна рассказала, что боролась с анорексией в подростковом возрасте, так что она понимает "каково это быть подростком, который так сильно ненавидел свое тело, что хотел вылезти из своей кожи".

Ирландская актриса сказала, что была шокирована реакцией на Роулинг, добавив: "Я просто чувствовала, что она всегда защищала самых уязвимых членов общества. Проблема в том, что существуют разногласия по поводу того, кто наиболее уязвим. Я действительно хочу, чтобы люди просто проявляли к ней больше благосклонности и слушали ее".

Напомним, недавно стало известно, что книги о Гарри Поттере станут сериалом. Через считанные месяцы начнется кастинг. И актеров будут подбирать так как и для фильмов: путем открытых конкурсов, а также через актерские агентства и театральные труппы.