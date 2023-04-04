История про Гарри Поттера станет сериалом

Слухи об этом ходили давно. Но теперь киностудия Warner Bros. всерьез взялась за дело.

Related video

Книги Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере станут сериалом. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Пока подробностей мало. Известно, что по каждой из книг будет снят один сезон. Всего книг семь, но последняя – "Гарри Поттер и Дары Смерти" получилась слишком объемной, так что по ней было снято сразу два фильма.

Джоан Роулинг примет участие в создании сериала. Она будет следить за тем, чтобы сериал соответствовал сюжету ее книг.

Релиз шоу состоится на HBO Max.

Слухи о перезапуске "Гарри Поттера" уже появлялись раньше, на это даже намекала сама Роулинг, но пока подтверждения этому не было.

Трейлер первого фильма о Гарри Поттере

Вероятно, окончательное решение было принято после успеха компьютерной игры по вселенной "Гарри Поттера" под названием Hogwarts Legacy.

Warner Bros. надеется, что сериал станет краеугольным камнем для создания новых сериалов и игр по популярной вселенной, придуманной Роулинг.

Сериал позволит фанатам глубже погрузиться в мир книг Роулинг. Ведь хоть экранизации и стали хитом, собрав более семи миллиардов долларов в кинопрокате, но многое было упущено, просто не уместившись в экранное время.

Warner Bros. всегда стремилась сделать что-то большее с одной из самых продаваемых книжных серий всех времен. Хотя Роулинг благословила адаптацию сценической пьесы и аттракцион в тематическом парке, ей еще предстояло подписаться на новые фильмы или телешоу.

Пока неясно, кто станет режиссером нового сериала, кто исполнит главные роли и появятся ли в новой телесаге актеры из оригинальных фильмов.

По данным американского издательства Scholastic Corp., серия книг про Гарри Поттера была продана тиражом 600 миллионов экземпляров на 85 языках за 25 лет, став бестселлером всех времен.

Напомним, ранее появились слухи, что будет экранизирована последняя книга Джоан Роулинг по вселенной "Гарри Поттера" — книга "Проклятое дитя".