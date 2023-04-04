Історія про Гаррі Поттера стане серіалом

Чутки про це ходили давно. Але тепер кіностудія Warner Bros. всерйоз взялася до справи.

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Книги Джоан Роулінг про чарівника Гаррі Поттера стануть серіалом. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Поки що подробиць мало. Відомо, що по кожній книзі буде знятий один сезон. Усього книг сім, але остання – "Гаррі Поттер і Дари Смерті" вийшла занадто об'ємною, тож по ній було знято одразу два фільми.

Джоан Роулінг візьме участь у створенні серіалу. Вона стежитиме за тим, щоб серіал відповідав сюжету її книг.

Реліз шоу відбудеться на HBO Max.

Чутки про перезапуск "Гаррі Поттера" вже з'являлися раніше, на це навіть натякала сама Роулінг, але поки що підтвердження цьому не було.

Трейлер першого фільму про Гаррі Поттера

Ймовірно, остаточне рішення було ухвалено після успіху комп'ютерної гри по всесвіту Гаррі Поттера під назвою Hogwarts Legacy.

Warner Bros. сподівається, що серіал стане наріжним каменем для створення нових серіалів та ігор по популярному всесвіту, придуманому Роулінг.

Серіал дозволить фанатам глибше поринути у світ книг Роулінг. Адже хоч екранізації та стали хітом, зібравши понад сім мільярдів доларів у кінопрокаті, але багато чого було втрачено, просто не вмістившись в екранний час.

Warner Bros. завжди прагнула зробити щось більше з однією з найбільш продаваних книжкових серій усіх часів. Хоча Роулінг благословила адаптацію сценічної п'єси та атракціон у тематичному парку, вона ще мала підписатися на нові фільми чи телешоу.

Поки що неясно, хто стане режисером нового серіалу, хто виконає головні ролі та чи з'являться в новому телесазі актори з оригінальних фільмів.

За даними американського видавництва Scholastic Corp., серію книг про Гаррі Поттера було продано тиражем 600 мільйонів екземплярів 85 мовами за 25 років, ставши бестселером усіх часів.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що буде екранізовано останню книгу Джоан Роулінг по всесвіту "Гаррі Поттера" – книгу "Прокляте дитя".