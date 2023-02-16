Warner Bros. зайнялася розробкою нової частини фільму про Гаррі Поттера: перші подробиці

Кіностудія планує одразу кілька частин картини про чарівника, але акторський склад ще не запрошували на переговори.

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Кіностудія Warner Bros. розпочала розробку нової частини фільму про Гаррі Поттера. Можливо, очікується кілька частин, про що повідомляє видання The Sun з посиланням на власні джерела.

Йдеться про фільм "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", заснований на однойменній п'єсі, що кілька років тому була дуже популярною у Великій Британії.

"Зараз Warner Bros. вивчають, як вивести "Прокляте дитя" на великий екран. Ця ідея була в них у голові відтоді, як п'єса стала популярною", — йдеться у повідомленні видання.

Розробка проєкту тільки розпочалася, тому подробиць вкрай мало. Режисери ще не затверджували навіть акторський склад, тому повернення Деніела Редкліффа, Емми Вотсон, та Руперта Ґрінта під питанням, хоч продюсери й бажають цього.

"Всі хочуть, щоб Деніел повернувся, але спочатку потрібно узгодити план, а саме кількість фільмів, сценарій і бюджет", — йдеться в матеріалі The Sun.

У планах керівництва кіностудії зняти два фільми за мотивами "Проклятого дитя".

Всесвіт Гаррі Поттера

Загалом у період із 2001 по 2010 рік було знято 8 фільмів, у яких участь брав основний акторський каст. Чи повернуться вони впродовж — поки невідомо.

Крім цього, знято три частини фільму "Фантастичні звірі", які є приквелом і розповідають про події у світі Гаррі Поттера до основних сюжетних ліній. Останній фільм вийшов у 2022 році, і більше кіностудія продовжувати серію фільмів не буде, про що повідомив у листопаді портал Variety.

Нагадаємо, що 22 листопада в Росії вимагали заборонити фільми про Гаррі Поттера. На думку активістів ці "розбещують і косять душі юних росіян", тому звернення направили до Міністерства культури РФ.

Також 14 жовтня помер актор Роббі Колтрейн, який у фільмах про Поттера виконав роль лісника Геґріда. Місцем його смерті стала Королівська лікарня Форт-Веллі у місті Ларберт, у Шотландії. Акторові було 72 роки.