Warner Bros. занялась разработкой новой части фильма о Гарри Поттере: первые подробности

Киностудия планирует сразу несколько частей картины о волшебнике, но актерский состав еще не приглашали на переговоры.

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Киностудия Warner Bros. приступила к разработке новой части фильма о Гарри Поттере. Возможно ожидается несколько частей, о чем сообщает издание The Sun ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о фильме "Гарри Поттер и Проклятое дитя", который будет основан на одноименной пьесе, что несколько лет назад была весьма популярной в Великобритании.

"В настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран. Эта идея была у них в голове с тех пор, как пьеса стала популярной", — говорится в сообщении издания.

Разработка проекта только началась, поэтому подробностей крайне мало. Режиссеры еще не утверждали даже актерский состав, поэтому возвращение Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон, и Руперта Гринта под вопросом, хоть продюсеры и желают этого.

"Все хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала нужно согласовать план, а именно, количества фильмов, сценарий и бюджет", — говорится в материале The Sun.

В планах руководства киностудии снять два фильма по мотивам "Проклятого дитя".

Вселенная Гарри Поттера

Всего в период с 2001 по 2010 год было снято 8 фильмов, в которых участие принимал основной актерский каст. Вернутся ли они в продолжении — пока что неизвестно.

Помимо этого было снято три части фильма "Фантастические твари", которые являются приквелом, и рассказывают о событиях в мире Гарри Поттера до основных сюжетных линий. Крайняя вышла в 2022 году, и больше киностудия продолжать серию фильмов не будет, о чем сообщил в ноябре портал Variety.

Напомним, что 22 ноября в России требовали запретить фильмы о Гарри Поттере. По мнению активистов эти "развращают и косят души юных россиян", поэтому обращение было направлено в Министерство культуры РФ.

Также 14 октября скончался актер Робби Колтрейн, который в фильмах про Поттера исполнил роль лесника Хагрида. Местом его смерти стала Королевская больница Форт-Вэлли в городе Ларберт, в Шотландии. Актеру было 72 года.