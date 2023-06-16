Лили-Роуз Депп была замечена в объятиях возлюбленной в супермаркете (фото)

Дочь Джонни Деппа и репер 070 Shake откровенно показывают свои чувства на публике.

24-летнюю американскую актрису и модель Лили-Роуз Депп заметили в супермаркете в Нью-Йорке с девушкой, 25-летней американской певицей Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake. Папарацци засняли девушек, когда они обнимались у прилавков в продуктовом отделе. Об этом пишет Daily Mail.

Даже во время случайной прогулки в Whole Foods пара не могла оторваться друг от друга. На фотографиях Лили-Роуз прижималась к возлюбленной.

По этому случаю Лили-Роуз, чей скандальный новый сериал "Идол" подвергся резкой критике за откровенно сексуальное содержание, оголила свой подтянутый живот в обтягивающем укороченном топе и была без бюстгальтера. Также она надела джинсы и сверху накинула черную кофту на молнии.

Ее партнерша выбрала для выхода синие джинсы, асимметричную белую кофту с принтом и солнцезащитные очки.

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с середины января, впервые вызвала слухи о романе во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными людьми, она всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения.