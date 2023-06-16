Шэрон Стоун посетила гала-вечер в "металлическом" ансамбле
Знаменитая актриса поклонница ярких и неординарных нарядов.
65-летняя американская актриса Шэрон Стоун провела благотворительный вечер Art House 2023, который прошел в The Bowery в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Основного инстинкта" выглядела элегантно в пальто из металлизированной парчи и золотистых брюках. Стоун дополнила образ шелковой блузкой с галстуком, массивным жемчужным ожерельем, серьгами с подвесками и парой туфлей Мэри Джейн. Свои волосы Стоун зачесала назад.
По словам публики, знаменитая актриса на сцене рассказала пугающую историю об одном из своих сыновей.
Она утверждала, что после того, как ее сын получил травму в результате несчастного случая на лыжах, в больнице ему вкололи сильнодействующее обезболивающее оксиконтин. Шэрон заявила, что ее пришлось угрожать врачам оглаской в прессе, чтобы те перестали давать ему этот препарат, ведь оксиконтин является опиоидом и вызывает привыкание.
У нее есть трое сыновей — 23-летнийй Роан, 18-летний Лэрд и 17-летний Куинн. С кем из сыновей произошла такая ситуация — Стоун не сказала.
Напомним, Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".
Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун и Ева Лонгория позировали вместе на вечеринке.