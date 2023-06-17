17 июня 2023 года: Митрофанов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Митрофана, который был патриархом Константинопольским, жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.

Что нельзя делать 17 июня:

лениться;

ссориться;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

если задождило, то так будет еще 2-3 дня;

северо-западный ветер – к непогоде;

цветы усиливают запах – к дождю;

муравьи ползают далеко от муравейника — к улучшению погоды и жаре.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай.

Также в этот день:

1579 год — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением ("Новый Альбион").

1885 год — в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя Свободы.

1970 год — Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.