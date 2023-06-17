17 июня 2023 года: Митрофанов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя лениться и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Митрофана, который был патриархом Константинопольским, жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.
Что нельзя делать 17 июня:
- лениться;
- ссориться;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- если задождило, то так будет еще 2-3 дня;
- северо-западный ветер – к непогоде;
- цветы усиливают запах – к дождю;
- муравьи ползают далеко от муравейника — к улучшению погоды и жаре.
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай.
Также в этот день:
1579 год — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением ("Новый Альбион").
1885 год — в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя Свободы.
1970 год — Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.