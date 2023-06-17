17 червня 2023: Митрофанів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися та сваритися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, який був патріархом Константинопольським, жив за часів Костянтина Великого і прославився своєю мудрістю та праведним життям.

Що не можна робити 17 червня:

лінуватися;

сваритися;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні;

північно-західний вітер – до негоди;

квіти посилюють запах – до дощу;

мурахи повзають далеко від мурашника — до покращення погоди та спеки.

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Валерій, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола.

Також у цей день:

1579 рік — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням ("Новий Альбіон").

1885 рік — до Нью-Йорка на борту французького пароплава "Isere" прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки — статуя Свободи.

1970 рік — Едвін Ленд запатентував камеру Polaroid.