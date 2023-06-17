17 червня 2023: Митрофанів день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися та сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, який був патріархом Константинопольським, жив за часів Костянтина Великого і прославився своєю мудрістю та праведним життям.
Що не можна робити 17 червня:
- лінуватися;
- сваритися;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні;
- північно-західний вітер – до негоди;
- квіти посилюють запах – до дощу;
- мурахи повзають далеко від мурашника — до покращення погоди та спеки.
День ангела святкують:
Олександр, Опанас, Валерій, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола.
Також у цей день:
1579 рік — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням ("Новий Альбіон").
1885 рік — до Нью-Йорка на борту французького пароплава "Isere" прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки — статуя Свободи.
1970 рік — Едвін Ленд запатентував камеру Polaroid.