Принц Луи снова оказался в центре внимания из-за своего забавного поведения (фото)

Принц Луи является фаворитом среди королевских поклонников благодаря его энтузиазму во время публичных выступлений.

Принц и принцесса Уэльские сделали Trooping the Colour семейным событием, взяв на празднование в субботу, 17 июня, своих троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Об этом пишет Hello.

Семья из пяти человек присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле и герцогине Эдинбургской в этот исторический день, который ознаменовал собой первое военное мероприятие Чарльза в качестве монарха и первое мероприятие принцессы Кейт с тех пор, как она стала новым полковником ирландской гвардии.

С того момента, как толпа увидела 9-летнего Джорджа, 8-летнюю Шарлотту и их младшего брата, все взгляды были прикованы к ним. Особенно это касается принца Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет.

Поклонники впервые увидели наряды молодых членов королевской семьи: Луи и его старший брат были одеты в темно-синие пиджаки и красные галстуки, а Шарлотта была одета в очаровательное белое платье с красными деталями.

Принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж Фото: Getty Images

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма веселился и корчил рожи во время сегодняшних мероприятий.

Принц Луи Фото: Getty Images

На одной из фотографий видно, как Луи зажимает нос, сидя в карете рядом со своим братом и сестрой. Между тем, принцесса Шарлотта, похоже, не возмутилась энергичным поведением своего брата.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Затем Джордж, Шарлотта и Луи присоединились к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца. На фотографиях видно, как Луи закрывает уши во время громких звуков от пролета самолетов, а затем забавно жестикулирует руками.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images Принц Луи Фото: Getty Images

Trooping the Color выпадает на третью субботу июня и знаменует собой официальный день рождения монарха — фактический день рождения короля приходится на 14 ноября.

Исторически сложилось так, что официальные торжества по случаю дня рождения государя часто проводились в летние месяцы из-за погодных условий, что позволяло королевским поклонникам должным образом отпраздновать это событие. Более 1400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов принимают участие в демонстрации военной точности, искусства верховой езды и фанфар.

Ранее Фокус писал, что принц Луи снова насмешил публику поведением на балконе Букингемского дворца во время коронации короля Чарльза |||.