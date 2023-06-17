Зендая кормила Тома Холланда мороженым во время прогулки в парке (фото)

Звездная пара наслаждалась прогулкой по солнечному лондонскому парку.

26-летняя американская актриса Зендая и ее возлюбленный, 27-летний британский актер Том Холланд были замечены во время прогулки в парке со своей собакой. Об этом пишет People.

Возлюбленная "Спайдермена" выбрала для выхода комфортный полностью черный образ. Актриса надела майку, леггинсы и облегающую толстовку с капюшоном. Свой аутфит она дополнила белыми кроссовками.

Между тем Холланд, который держал на поводке свою собаку породы шнауцер по имени Нун, был одет в розовую футболку с графическим принтом и мешковатые светло-голубые джинсы. Синяя бейсболка, которую он надел задом наперед, и белые кроссовки Nike завершили образ звезды "Человека паука".

В какой-то момент папарацци засняли, как звезда "Эйфории" кормила своего бойфренда с ложки мороженным.

26-летняя Зендая и 27-летний Холланд официально подтвердили свои романтические отношения в ноябре 2021 года, хотя до этого их несколько раз "ловили" за поцелуями и объятиями. Звездная пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году. После обнародования романа они стали чаще появляться на публике и публиковать общие кадры в соцсетях.

Напомним, в недавнем интервью Зендая рассказала, что даже после семи лет дружбы со своим партнером по фильму "Человек-паук" Томом Холландом она все еще иногда не понимает его британских сленговых фраз.

Также Фокус писал, что Зендая в очередной раз подогрела слухи о помолвке с Томом Холландом, продемонстрировав кольцо с инициалами "Спайдермена"