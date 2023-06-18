18 июня 2023 года: священномученика Дорофия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Дорофия. Он жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Когда правил Диоклетиан, Дорофий скрывался из-за гонений за христианами. При Константине Великом вернулся в город, обращал язычников к истинному Богу. Но позже на престол сошел Юлиан Отступник, Дорофия схватили, а затем подвергли пыткам и убили за веру в Христа.
Также 18 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца (и День отца в Украине)
Что нельзя делать 18 июня:
- заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день;
- тратить большие сумму денег;
- ссориться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- ветер дует с северо-запада — к дождливому лету;
- день ясный и теплый — будет хороший урожай зерновых;
- над водой стелется туман — будет много грибов.
День ангела празднуют:
Василиса, Виктор, Галина,, Игорь, Константин, Леонид, Ника, Павел, Федор.
Родились в этот день:
1942 год — Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник группы The Beatles;
1976 год — Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.
Также в этот день:
1754 год – заложили город Кропивницкий;
1815 год – Наполеон проиграл битву при Ватерлоо;
1889 год — американец Ричардсон получил патент на детскую коляску;
1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыли ему памятник;
2009 год – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.