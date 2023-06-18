18 июня 2023 года: священномученика Дорофия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и ссориться.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Дорофия. Он жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Когда правил Диоклетиан, Дорофий скрывался из-за гонений за христианами. При Константине Великом вернулся в город, обращал язычников к истинному Богу. Но позже на престол сошел Юлиан Отступник, Дорофия схватили, а затем подвергли пыткам и убили за веру в Христа.

Также 18 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца (и День отца в Украине)

Что нельзя делать 18 июня:

заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день;

тратить большие сумму денег;

ссориться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

ветер дует с северо-запада — к дождливому лету;

день ясный и теплый — будет хороший урожай зерновых;

над водой стелется туман — будет много грибов.

День ангела празднуют:

Василиса, Виктор, Галина,, Игорь, Константин, Леонид, Ника, Павел, Федор.

Родились в этот день:

1942 год — Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник группы The Beatles;

1976 год — Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.

Также в этот день:

1754 год – заложили город Кропивницкий;

1815 год – Наполеон проиграл битву при Ватерлоо;

1889 год — американец Ричардсон получил патент на детскую коляску;

1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыли ему памятник;

2009 год – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.