18 червня 2023 року: священномученика Дорофія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей та сваритися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Дорофія. Він жив за часів правління імператорів Діоклетіана, Костянтина Великого та Юліана Відступника. Коли правив Діоклетіан, Дорофій переховувався через гоніння за християнами. За Костянтина Великого повернувся до міста, звертав язичників до істинного Бога. Але пізніше на престол зійшов Юліан Відступник, Дорофія схопили, а потім катували і вбили за віру в Христа.

Також 18 червня в Україні та світі святкують Міжнародний день батька (і День батька в Україні)

Що не можна робити 18 червня:

займатися побутовими справами – краще відкласти все на інший день;

витрачати великі суми грошей;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

вітер дме з північного заходу — до дощового літа;

день ясний та теплий – буде добрий урожай зернових;

над водою стелиться туман — буде багато грибів.

День ангела святкують:

Василина, Віктор, Галина, Ігор, Костянтин, Леонід, Ніка, Павло, Федір.

Народилися цього дня:

1942 рік — Пол Маккартні, британський співак, музикант, композитор, учасник гурту The Beatles;

1976 рік — Максим Галкін, артист естради, пародист, телеведучий, співак.

Також у цей день:

1754 рік – заклали місто Кропивницький;

1815 рік — Наполеон програв битву при Ватерлоо;

1889 рік — американець Річардсон отримав патент на дитячу коляску;

1939 рік – у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрили йому пам'ятник;

2009 рік – запущено Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.