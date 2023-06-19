Жерар Пике собирается объявить о помолвке со своей новой девушкой

Важная новость пары появиться на фоне слухов о романе Шакиры с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

36-летний испанский футболист Жерар Пике планирует объявить о помолвке со своей возлюбленной, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти. Об этом пишет Daily Mail.

Пара, которая обнародовала свой роман в прошлом году после разрыва футболиста с Шакирой, не стесняется выставлять напоказ свой роман. Источники, близкие к Кларе Чиа и Пике, утверждают, что пара собирается связать себя узами брака и сделает важное заявление в течение месяца.

Жерар Пике и Клара Чиа Фото: Getty Images

"Жерар Пике и Клара Чиа собираются пожениться. Экс-футболист и его девушка приняли очень важное решение. Они также спланировали идеальный момент, чтобы обнародовать хорошие новости. Объявление будет сделано в другую важную для Пике дату — свадьбу его брата Марка, который женится на своей возлюбленной детства Марии 24 июня", — сообщил инсайдер.

Жерар Пике и Клара Чиа Фото: Gerard Piqué/Instagram

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет отношений. Позже знаменитость решила уехать с детьми — 10-летним Миланом и 8-летнем Сашей — и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами.

Также Фокус писал, что Жерар Пике раскритиковал Шакиру и ее поклонников.