Деми Мур трогательно обратилась к Брюсу Уиллису

Больного актера поздравили с Днем отца самые важные женщины в его жизни.

60-летняя американская актриса Деми Мур показала архивное фото Брюса Уиллиса с их дочерьми. Снимок в честь Дня отца 2023 года знаменитость опубликовала в своем Instagram с 4,6 млн подписчиков.

"Всегда благодарна тебе, Брюс, за то, что подарил мне этих трех прекрасных девочек. Мы любим наших #girldad. Поздравляем с Днем отца!" – написала Деми Мур.

На черно-белом фото "Крепкий орешек" обнимает своих трех наследниц — Таллулу, Скаут и Румер. Все они кривляются на камеру.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: demimoore/instagram

"Желаю, чтобы все бывшие партнеры были такими, как вы 🙌 🫶🏼", "Великолепная семья ❤️ Это драгоценная любовь и уважение, которое вы всегда проявляете к нему. Вы были и продолжаете быть замечательной семьей", — пишут в комментарии фолловеры звезды.

Отметим, что Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке с 1987 по 2000. От их союза родилось трое дочерей, а недавно одна из них впервые стала мамой. У 34-летней Румер Уиллис родилась дочь.

Скаут Уиллис также поздравила отца

К поздравлениям больного деменцией Брюса Уиллиса присоединились и его дочери в своих соцсетях, и нынешняя жена Эмма Хеминг-Уиллис, которая в этот день праздновала день рождения.

"День отца — это время, когда у меня есть возможность задуматься над своей глубокой благодарностью и уважению к Брюсу", — написала жена актера.

Эмма Хеминг-Уиллис поздравила Брюса Уиллиса с Днем отца 2023

А Румер показала фото звездного дедушки с его внучкой.

Брюс Уиллис с внучкой

Напомним, Румер Уиллис показала фигуру спустя два месяца после родов.

Также Фокус писал о последствиях брака Деми Мур и Эштона Кутчера для дочерей актрисы.