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Стиль жизни

Дочь Деми Мур показала фигуру через два месяца после родов (фото)

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Фото: Instagram @rumerwillis | Румер Уиллис

Румер Уиллис с гордостью демонстрирует свою послеродовую фигуру.

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Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, которая 18 апреля родила своего первого ребенка, показала свою фигуру. Фотографию новоиспеченная мама опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мама чувствует себя так уютно в моем @bleusalt", — подписала зеркальное селфи Уиллис, которая родила дочь Луэтту от бойфренда Дерека Ричарда Томаса.

На снимке молодая мала была одета в пару белых спортивных штанов и укороченный топ в тон. Она дополнила повседневный ансамбль белым кардиганом и позировала, подняв одну руку над головой. Румер оставила свои рыжие волосы распущенными, завершив образ пушистыми голубыми носками.

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Румер Уиллис
Фото: Instagram @rumerwillis

Румер подтвердила, что она и Томас приветствовали свою девочку в середине апреля, когда она опубликовала очаровательный снимок новорожденной в своих соцсетях.

"Луэтта Айсли Томас Уиллис, — написала тогда гордая мама. Ты чистая магия. Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты больше, чем мы когда-либо мечтали".

Новость о беременности Румер стала неожиданностью для многих поклонников, поскольку она показала свой животик в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как пара официально объявила о своих отношениях.

Также Фокус писал, что новоиспеченную бабушку Деми Мур заметили на прогулке с дочкой и внучкой.