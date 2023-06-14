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Стиль життя

Дочка Демі Мур показала фігуру через два місяці після пологів (фото)

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Фото: Instagram @rumerwillis | Румер Вілліс

Румер Вілліс з гордістю демонструє свою післяродову фігуру.

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Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 34-річна Румер Вілліс, яка 18 квітня народила свою першу дитину, показала свою фігуру. Фотографію новоспечена мама опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Мама почувається так затишно в моєму @bleusalt", — підписала дзеркальне селфі Вілліс, яка народила дочку Луетту від бойфренда Дерека Річарда Томаса.

На знімку молода мала була одягнена в пару білих спортивних штанів та вкорочений топ у тон. Вона доповнила повсякденний ансамбль білим кардиганом і позувала, піднявши одну руку над головою. Румер залишила своє руде волосся розпущеним, завершивши образ пухнастими блакитними шкарпетками.

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Румер Вілліс
Фото: Instagram @rumerwillis

Румер підтвердила, що вона і Томас вітали свою дівчинку в середині квітня, коли вона опублікувала чарівний знімок новонародженої у своїх соцмережах.

"Луетта Айслі Томас Вілліс, — написала тоді горда мама. Ти чиста магія. Народилась вдома у вівторок, 18 квітня. Ти більше, ніж ми будь-коли мріяли".

Новина про вагітність Румер стала несподіванкою для багатьох шанувальників, оскільки вона показала свій животик у грудні 2022 року, лише через місяць після того, як пара офіційно оголосила про свої стосунки.

Також Фокус писав, що новоспечену бабусю Демі Мур помітили на прогулянці з донькою та онукою.