73-летняя Вера Вонг поразила юным видом и откровенным нарядом на красной дорожке

Известный дизайнер появилась на красной дорожке в крошечном топе-бандо и длинной юбке от собственного бренда.

Вера Вонг в очередной раз доказала, что возраст не имеет никакого значения, появившись на красной дорожке премии Fragrance Foundation Awards 2023 в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Дизайнер выбрала для своего эффектного появления черный топ-бандо, обнажающий живот, и длинную черную юбку с отделкой от своего собственного бренда. Образ Вера дополнила массивным золотым браслетом на бицепсе.

Икона моды, которая прославилась как дизайнер свадебных платьев в 1990-х годах, была на церемонии вручения премий в отличной компании: ее также посетили Дайан Крюгер и Кейт Бланшетт.

Вера Вонг на вручении премии

27 июня Вера Вонг будет отмечать свой день рождения. В прошлом году она устроила вечеринку в розовом цвете, на котором подавали просекко ее собственного бренда. И сама Вера щеголяла в коротких шортах и наряде с длинным шлейфом.

К слову, на церемонии награждения лауреатами стали Николя Иеронимус и Энни Флипо.

Иеронимус — главный исполнительный директор L’Oreal, а Флипо — главный парфюмер IFF.

Иеронимус был удостоен награды Зала славы, а Флипо была удостоена награды за жизненные достижения.

Вера Вонг на вручении премии

Напомним, Вера Вонг не планировала становиться дизайнером. Она занималась фигурным катанием с детства, но, не попав в олимпийскую сборную США, ушла в индустрию моды.

Свадебные платья она начала создавать, когда не нашла подходящий наряд на свою собственную свадьбу. Первый салон свадебных нарядов Веры открылся в 1990 году в в нью-йоркском отеле "Карлайл".

И со временем имя Веры Вонг стало синонимом шикарной свадьбы. В ее платьях выходили замуж Челси Клинтон, Иванка Трамп, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес и многие другие.

А когда она расширила линейку вечерних нарядов, то их носила даже первая леди США Мишель Обама.

Но спортивное прошлое Вера не забыла. Она разрабатывала костюмы для фигуристок Нэнси Керриган, Мишель Кван и Эвана Лайсачека.

Недавно Вера Вонг удивлялась, что многих изумляет ее юный вид.

"Думаю, люди просто имеют представление о том, как сегодня выглядит 70 лет. У меня так много друзей в возрасте от 65 до 70 лет, которые выглядят потрясающе. Но я должна сказать, что, надеюсь, это хорошо", — сказала Вера.