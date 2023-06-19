Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото Бена Аффлека

Звезда сцены поздравила мужа с Днем отца 2023 года.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенной фотографией Бена Аффлека. Серию кадров Джей Ло опубликовала в честь Дня отца 2023 года.

"Пост благодарности папе ✨ С днем отца, папа. И поздравляю с Днем отца всех замечательных пап!! Мы любим тебя и ценим больше, чем ты когда-либо думал 🤍", — подписала праздничную публикацию Дженнифер Лопес.

На первом фото оскароносный актер демонстрирует свой пресс и татуировки на руках, на других позирует с Джей Ло.

Бен Аффлек Фото: Instagram jlo

Таким образом, пара, заключившая брак в 2022, в очередной раз опровергла слухи о неурядицах в их союзе.

Впрочем, нашлись и недовольные фолловеры знаменитости.

"Марк Энтони сделал тебя мамой, и это отец твоих детей. Так почему же ты не поздравляешь его?" – спрашивает пользователь Сети.

До брака с Беном Аффлеком звезда сцены и экрана десять лет была замужем за певцом Марком Энтони, от которого воспитывает двоих детей — сына Макса и дочь Эмму. В 2014 году пара развелась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: скріншот

В частности, 53-летняя певица показала снимок со своим папой Дэвидом Лопесом.

Дженнифер Лопес с отцом Фото: скріншот

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес экспериментирует с прической.

Также Фокус писал об эффектной съемке Джей Ло для Revolve.