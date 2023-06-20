Камалия рассказала о своей первой статуэтке YUNA (фото)

Благотворительный фонд артистки был удостоен высокой спецнаграды.

Украинская певица Камалия рассказала о своей первой статуэтке премии YUNA. Снимками из события артистка поделилась в Instagram.

"За двенадцать лет существования премии YUNA я никогда не участвовала в борьбе за номинации, в первую очередь по этическим соображениям. А сейчас я счастлива, что мой благотворительный фонд был удостоен высокой спецнаграды Национальной музыкальной премии YUNA! Это большая благодарность сотрудникам фонда, которые каждый день делают фантастические вещи", — написала Камалия.

Кроме этого, она поблагодарила своих поклонников и отметила, что для нее было честью получить награду из рук волонтера Светланы Легкой.

"Ты Волонтер с заглавной буквы! Спасибо каждому из вас, вместе к Победе 💛💙", — добавила певица.

Камалия на YUNA-2023

Отметим, что муж Камалии Мохаммад Захур является соучредителем музыкальной премии YUNA (Yearly Ukrainian National Awards). Она проводится с 2011 года.

Камалия и Мохаммад Захур на YUNA-2023 Фото: kamaliyaofficial/instagram

Несмотря на то, что певица попала в больницу за несколько дней до события, она все же выступила на сцене.

Напомним, в каких отношениях находятся Камалия и Мохаммад Захур, которые объявили в апреле 2023 о своем разводе.

Также Фокус писал о главных гостях церемонии награждения премией YUNA-2023.