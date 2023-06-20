Кейт Миддлтон в элегантном молочном образе появилась на открытии галереи

Принцесса Уэльская открывает Национальную портретную галерею после капитального ремонта.

41-летняя принцесса Кейт направилась на Трафальгарскую площадь, в двух шагах от Букингемского дворца, чтобы вновь открыть культовую Национальную портретную галерею после обширной трехлетней программы реконструкции. Об этом пишет Hello.

Во время своего визита принцесса Уэльская, покровительница исторической достопримечательности, встретится с архитектором проекта Джейми Фобертом и отмеченной наградами художницей Трейси Эмин, которой было поручено создать произведение искусства для новых дверей галереи, включающее 45 резных латунных панелей, представляющих "каждую женщину во все времена".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон выглядела восхитительно в платье цвета слоновой кости Aquazzura, которое она сочетала с соответствующим структурированным жакетом того же оттенка. Он был украшен карманами, тонкими поясом и черными пуговицами. Мама троих детей дополнила образ черным клатчем и остроносыми туфлями на каблуке.

Что касается аксессуаров, Кейт выбрала жемчужные сережки, элегантно дополнившее ее монохромный ансамбль. Свои темные волосы принцесса уложила объемными локонами.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон скопировала стиль принцессы Дианы, надев платье в горошек и экстравагантную шляпку.