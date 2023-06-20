Кейт Миддлтон в зеленом: что носит и с чем сочетает принцесса Уэльская свой любимый цвет

Будущая королева любит и умеет носить зеленый цвет.

41-летняя принцесса Уэльская неоднократно признавалась, что любит зеленый цвет. Он идеально гармонирует с ее каштановым цветом волос и глазами, да и просто очень ей идет. За последнее время Кэтрин неоднократно появлялась в ансамблях зеленого цвета на публике, и каждый раз выглядела безупречно. Фокус собрал три последних образа, чтобы посмотреть, с чем герцогиня Кембриджская и Корнуолльская носит этот цвет.

В мае жена принца Уильяма приехала в детский психологический центр имени Анны Фрейд в Лондоне в рамках Недели осведомленности о психическом здоровье. Для мероприятия она выбрала очень элегантный и женственный ансамбль. Кейт Миддлтон надела зеленое платье-рубашку на пуговицах от Suzannah London. Несмотря на кажущуюся простоту, платье стоит 3000 фунтов стерлингов (138 тыс. грн). Модель под названием "Flippy Wiggle" сшита из чистого итальянского крепа на шелковой подкладке. Это новая интерпретация культового наряда из винтажного архива британского бренда конца 1940-х годов. Приталенный наряд с рукавами-фонариками "три четверти" и манжетами имеет v-образный вырез в зоне декольте, лацканы на груди, контрастные синие пуговицы, обтянутые тканью, и тонкий ремешок с кожаной основой.

Цвет наряда – не случаен. Как известно, зеленая лента является международным символом осведомленности о психическом здоровье. Примечательно, что в коллекции главной королевской модницы есть такая же версия платья в белом цвете. Она надевала его на поминальную службу в Гренфелл-Тауэр в прошлом году.

Под него Кэтрин выбрала белые кожаные туфли с открытой пяткой на каблуке, черным носком и ремешком Mary-Jane от Alessandra Rich за 540 фунтов стерлингов (25 тыс. грн). Из украшений на ней было ее обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, а также серьги от бюджетного бренда Accessorize стоимостью 11 фунтов стерлингов (505 грн).

15 июня Кэтрин посетила детский центр в Уорикшире в рамках продвижения ее кампании "Формирование нас". На встречу она надела идеальное летнее платье-рубашку с освежающим зеленым принтом. Легкий шелковый наряд за 490 фунтов стерлингов от бренда Cefinn Саманты Кэмерон принцесса сочетала с белыми туфлями-лодочками Jimmy Choo. Свой идеальный летний наряд она дополнила белой структурированной сумочкой от Mulberry и серьгами в форме груши с зелеными аметистами за 695 фунтов стерлингов от Kiki McDonough.

Это платье, как считают модные эксперты, станет желанным дополнением любого летнего гардероба. Непринужденный стильный силуэт включает в себя классический воротник, пояс и удобную длину ниже колена.

Третий образ Ее Королевское Высочество продемонстрировала на Trooping the Color. Кейт выглядела великолепно в платье-пальто изумрудно-зеленого цвета из крепа от Andrew Gn с круглым вырезом, длинными рукавами, структурированным дизайном и роскошным украшением из кристаллов. Золотая брошь "Трилистник" от Cartier была прикреплена к сшитому на заказ изделию. Шляпа от Philip Treacy дополнила ансамбль принцессы.

Мать троих детей отдала дань уважения принцессе Диане своим нарядом, завершив его парой сапфировых сережек, которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови.

Ранее Фокус писал, какой шляпный тренд задала Кейт Миддлтон.