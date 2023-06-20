Надя Дорофеева трогательно поздравила Мишу Кацурина с днем рождения (фото, видео)

Музыканту, блогеру и ресторатору исполнилось 35 лет.

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева трогательно поздравила ресторатора Михаила Кацурина с днем рождения. Кадрамы с возлюбленным в честь праздника артистка поделилась в Instagram.

"Я тебя люблю… совсем ♥️ С Днем Рождения, дорогой @misha_katsurin", — обратилась к имениннику Дорофеева.

В частности, она показала кадры прогулок, поцелуев и семейного быта с бойфрендом. А на первом видео продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, хотя раньше с сарказмом отвечала на слухи об их свадьбе.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Тем временем именинник показал свой главный подарок. На первом фото позирует сам Михаил, а на втором – Надя. Кацурин отметил, что это его подарок, а певица написала в комментариях: "Любимый".

Миша Кацурин

К поздравлениям с 35-летием присоединяются подписчики Кацурина, в том числе его звездные друзья.

Музыкант Антон Савлепов написал: "Сладенькие животные. Поздравляю🪼". А репер Алена Алена отметила: "С Днем рождения 🎉".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально подтвердили свой роман в июне 2022 года, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Напомним, Надя Дорофеева ответила на слухи о свадьбе с бойфрендом.

Также Фокус писал о поздравлении Нади Дорофеевой с днем рождения от Миши Кацурина.