Надя Дорофеева трогательно поздравила Мишу Кацурина с днем рождения (фото, видео)
Музыканту, блогеру и ресторатору исполнилось 35 лет.
33-летняя украинская певица Надя Дорофеева трогательно поздравила ресторатора Михаила Кацурина с днем рождения. Кадрамы с возлюбленным в честь праздника артистка поделилась в Instagram.
"Я тебя люблю… совсем ♥️ С Днем Рождения, дорогой @misha_katsurin", — обратилась к имениннику Дорофеева.
В частности, она показала кадры прогулок, поцелуев и семейного быта с бойфрендом. А на первом видео продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, хотя раньше с сарказмом отвечала на слухи об их свадьбе.
Тем временем именинник показал свой главный подарок. На первом фото позирует сам Михаил, а на втором – Надя. Кацурин отметил, что это его подарок, а певица написала в комментариях: "Любимый".
К поздравлениям с 35-летием присоединяются подписчики Кацурина, в том числе его звездные друзья.
Музыкант Антон Савлепов написал: "Сладенькие животные. Поздравляю". А репер Алена Алена отметила: "С Днем рождения 🎉".
Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально подтвердили свой роман в июне 2022 года, опубликовав совместное фото в соцсетях.
Напомним, Надя Дорофеева ответила на слухи о свадьбе с бойфрендом.
Также Фокус писал о поздравлении Нади Дорофеевой с днем рождения от Миши Кацурина.