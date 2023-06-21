21 июня 2023 года: великомученика Феодора — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя строить планы на будущее и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память великомученика Феодора. Он был воеводой города в Малой Азии. Когда-то император узнал, что Феодор проповедует христианство, и заставил отречься его от Христа, на что получил отказ. За этого Феодора подвергли пыткам, а после — распяли.
Также 21 июня — день летнего солнцестояния, когда светловой день самый длинный в году.
Что нельзя делать 21 июня:
- строить планы на будущее;
- ссориться или жаловаться;
- проводить день в одиночестве.
Народные приметы и поверья:
- засуха и утренняя роса — будет хороший урожай;
- днем гроза — к плохому сенокосу;
- обильная роса на траве — хорошо уродит лен.
День ангела празднуют:
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Федор).
Родились в этот день:
1905 год — Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург;
1935 год — Франсуаза Саган, французская писательница, драматург;
1982 год — принц Уильям, герцог Корнуолльский и Кембриджский, сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы;
1985 год — Лана Дель Рей, американская певица, автор песен и поэтесса.
Также в этот день:
1768 год — гайдамаки берут штурмом город Умань, который обороняли барские конфедераты;
1971 год — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открывает знаменитую скифскую пектораль.