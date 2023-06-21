21 июня 2023 года: великомученика Феодора — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя строить планы на будущее и ссориться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Феодора. Он был воеводой города в Малой Азии. Когда-то император узнал, что Феодор проповедует христианство, и заставил отречься его от Христа, на что получил отказ. За этого Феодора подвергли пыткам, а после — распяли.

Также 21 июня — день летнего солнцестояния, когда светловой день самый длинный в году.

Что нельзя делать 21 июня:

строить планы на будущее;

ссориться или жаловаться;

проводить день в одиночестве.

Народные приметы и поверья:

засуха и утренняя роса — будет хороший урожай;

днем гроза — к плохому сенокосу;

обильная роса на траве — хорошо уродит лен.

День ангела празднуют:

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Федор).

Родились в этот день:

1905 год — Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург;

1935 год — Франсуаза Саган, французская писательница, драматург;

1982 год — принц Уильям, герцог Корнуолльский и Кембриджский, сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы;

1985 год — Лана Дель Рей, американская певица, автор песен и поэтесса.

Также в этот день:

1768 год — гайдамаки берут штурмом город Умань, который обороняли барские конфедераты;

1971 год — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открывает знаменитую скифскую пектораль.