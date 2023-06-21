21 червня 2023 року: великомученика Феодора — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна будувати плани на майбутнє та сваритися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Феодора. Він був воєводою міста Малої Азії. Колись імператор дізнався, що Феодор проповідує християнство, і змусив його зректися Христа, на що отримав відмову. За це Феодора піддали тортурам, а потім розіп'яли.

Також 21 червня — день літнього сонцестояння, коли світловий день найдовший у році.

Що не можна робити 21 червня:

будувати плани на майбутнє;

сваритися чи скаржитися;

проводити день наодинці.

Народні прикмети та повір'я:

посуха та ранкова роса — буде хороший урожай;

вдень гроза — до поганого сіножаті;

рясна роса на траві — добре вродить льон.

День ангела святкують:

Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор (Федор).

Народилися цього дня:

1905 — Жан Поль Сартр, французький філософ, письменник, драматург;

1935 — Франсуаза Саган, французька письменниця, драматург;

1982 — принц Вільям, герцог Корнуолльський і Кембриджський, син короля Великобританії Карла III і принцеси Діани;

1985 — Лана Дель Рей, американська співачка, автор пісень і поетеса.

Також у цей день:

1768 — гайдамаки беруть штурмом місто Умань, який обороняли панські конфедерати;

1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває знамениту скіфську пектораль.