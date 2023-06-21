Анджелина Джоли показала последствия подрыва Каховской ГЭС (фото)

Знаменитость призывает поддерживать беженцев.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли показала последствия подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Публикацией в честь Дня беженцев звезда поделилась в своем Instagram с более чем 14 млн подписчиков.

"Беженцы – это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли международную границу. Прежде всего, они пережили самые плохие и экстремальные ситуации на Земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы рассмотреть вопрос о более чем 100 миллионах людей, проживающих такую жизнь. Десятки миллионов из них дети. Всем моим друзьям, которые являются беженцами, я имею честь знать вас и я уважаю вас сегодня и каждый день", — написала Джоли.

В частности знаменитость показала фото девочки из Бучи и последствия подрыва россиянами ГЭС в начале июня 2023 года, что повлекло за собой затопление целых населенных пунктов. На снимке два человека спасаются на надувной лодке в селе Афанасьевка, Николаевская область.

Анджелина Джоли призвала поддерживать беженцев

По данным Суспільного, на момент 16 июня 2023 года в селе Афанасьевка было затоплено 75 домов. Всего на всех наиболее пострадавших территориях уже известно о 21 погибшем.

Напомним, Анджелина Джоли назвала украинские фонды, которым необходима поддержка.

Также Фокус писал о работе спасателей на пострадавших в результате подрыва дамбы территориях.