Королевские супруги заботятся о безопасности своих детей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят переезжать в имение принца Эндрю. Об этом пишет Page Six.

Инсайдеры развеяли слухи о том, что король Чарльз III выгоняет своего скандального брата из его давнего дома, Королевской ложи, чтобы освободить место для принца и принцессы Уэльских.

Источник, близкий к Уильяму и Кейт, сообщил изданию, что пара "чрезвычайно счастлива" в коттедже Аделаида со своими тремя детьми, 9-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

И такой шаг может оказаться опасным для короля, считают инсайдеры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Уэльсы переехали из Кенсингтонского дворца в Лондоне в коттедж Аделаида в Виндзоре только в сентябре 2022 года.

Однако было известно, что Чарльз ІІІ хотел переселить семью в Королевский дом принца Эндрю за 38 миллионов долларов в Виндзоре, в котором есть 30 комнат.

Кроме того, что 40-летний Уильям и 41-летняя Кейт хотят оставаться на месте, Royal Lodge также расположена вне периметра безопасности Виндзорского замка.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, по данным других инсайдеров, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон уже тесно в доме, где они живут с тремя детьми.

Также Фокус писал о хитрости принца Эндрю, которая поможет ему остаться в Королевской ложе к осени 2023 года.