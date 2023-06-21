Леонардо Ди Каприо отдыхает на яхте за 5,5 млрд гривен (фото)

Оскароносный актер проводит время с 28-летней моделью.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо отдыхает на суперяхте за 150 млн долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер пригласил модель Нилам Хилл и ее друзей на свою яхту стоимостью 150 миллионов долларов (около 5,5 млрд гривен) в Италии.

Ди Каприо пригласила 28-летнюю британскую звезду подиумов присоединиться к нему и многочисленным гостям на борту роскошного судна под названием Luc Leman, которое стоит на якоре у берегов Италии.

Леонардо отдыхал на побережье Амальфи со своим отцом и мачехой, которые тоже были на борту в то время.

Леонардо Ди Каприо

Актер был в простой белой футболке и бежевых шортах карго, а также надел бейсболку, солнцезащитные очки и подвески.

Нилам была в шелковистом платье средней длины с интересным принтом, которое она сочетала с зеленой сумочкой и белыми тапочками.

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо часто проводит время на роскошных судах. В частности, с отцом и мачехой, которых он знакомит со своими друзьями-моделями.

Напомним, что на самом деле происходит между 48-летним Леонардо Ди Каприо и 27-летней моделью Джиджи Хадид.

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