Илона Гвоздева и Олимпия Уайтмусташ: звезды Украины посетили премьеру "Астероид-Сити" (фоторепортаж)

В новой картине Уэса Андерсона снялись Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Тильда Суинтон и Том Хэнкс.

На кануне в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся допремьерный показ фильма режиссера Уэса Андерсона "Астероид-Сити". Первыми оценить новое творение от режиссера "Французского вестника" и "Отеля "Гранд Будапешт"" пришли Анатолий Анатолич, Олимпия Уайтмусташ с супругом, Илона Гвоздева и Виталий Ожонов. Журналист Фокуса также побывал на премьере ленты.

Илона Гвоздева

Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Эдриэн Броуди, Уиллем Дефо, Тильда Свинтон и Марго Робби появились в новой американской экспериментальной истории от номинанта на премию "Оскар" режиссера Уэса Андерсона. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Каннах — 2023. Фильм "Астероид-Сити" уже в украинском прокате.

Анатолий Анатолич

Глеб Ожонов

Олимпия Уайтмусташ Фото: B&H Film

Саша Дымов

Роман Медынский, Алина Смолина

Ранее Фокус публиковал рецензию на фильм на фильм "Астероид-Сити". Кроме того, Фокус писал о том, как прошла музыкальная премия YUNA — 2023.