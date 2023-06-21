Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила развод с экс-солистом украинской группы Quest Pistols

Антон Савлепов и звезда сериала "Чики" поженились в 2021 году.

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила, что развелась с украинским музыкантом, экс-солистом группы Quest Pistols, Антоном Савлеповым. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Звезда сериала "Чики" сообщила о разводе на премьере фильма "Дыхание".

"Да, я сейчас свободна", — коротко подтвердила развод Горбачева. Но не сказала, что стало причиной развода. Ранее российские СМИ писали, что они "разошлись в политических взглядах".

Ирина Горбачева на премьере фильма "Дыхание" Фото: Комсомольская правда

Якобы Савлепов пытался отговорить Ирину от жизни в России и настаивал на необходимости эмигрировать.

"Это же просто мнение людей. Люди обо мне говорят, я говорю о людях", — сказала Горбачева. Ранее они с Антоном отписались друг от друга в соцсетях. До появления на премьере актриса несколько месяцев путешествовала по Азии, где медитировала и занималась духовными практиками.

Впрочем, Савлепов говорил о том, что они с Ириной Горбачевой расстались еще два месяца назад. Когда она появилась на открытии ММКФ, певец сообщил, что они уже полгода не общались и Ирина "все свои решения принимает самостоятельно".

Напомним, уроженка Мариуполя вышла замуж за Савлепова в 2021 году. Свадьба была тайной, и о ней новобрачные сообщили постфактум.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева Фото: Instagram irina_gorbacheva Антон Савлепов и Ирина Горбачева Фото: Instagram irina_gorbacheva

Они не афишировали детали личной жизни. Но Савлепов шутил, что это были отношения на расстоянии и он сделал Ирине предложение по телефону.

Для Ирины Горбачевой это был второй брак. Ранее она была замужем за актером Григорием Калининым.

Этот брак расстался из-за измен Калинина, в чем он после признался сам.

"Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке", — говорил актер в интервью.

Напомним, ранее Антон Савлепов рассказал, что его брат, 33-летний Сергей Строев попал в плен во время оккупации Харьковской области. И до сих пор певец ничего не знает о судьбе брата.