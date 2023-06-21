Внимание, отеки! 5 проверенных способов быстро убрать отечность с лица

Отек лица – неприятность, с которой в жаркое время года сталкиваются многие. Хорошая новость в том, что есть несколько способов, которые могут решить эту проблему.

Отек лица – не всегда косметическая проблема, если лицо отекает постоянно, сопровождается покраснением и болью, следует непременно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самодеятельностью. Однако, летом отеки вполне объяснимое явление. Из-за жары, в венах и капиллярах скапливается жидкость, которая и провоцирует отек. О том, как быстро избавиться от отечности на лице нам рассказала косметолог Анна Круглик.

Во-первых, не стоит пользоваться вредными советами, как например, протирать лицо кубиками льда для снятия отека. Лучше этого не делать, так как это резкое снижение температуры тела, что может привести к повреждению сосудов. Лучше воспользоваться проверенными и безопасными рекомендациями косметолога.

Питьевой режим

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Как бы это парадоксально не звучало, но отеки появляются как раз из-за недостатка жидкости в организме, а не от избытка. Поэтому если вы страдаете отечностью лица, решение сократить количество употребляемой жидкости, только усугубит проблему, потому что организм постарается накопить больше влаги, защищаясь от обезвоживания.

"Важно следить за питьевой нагрузкой, выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Таким образом организм не будет задерживать воду в коже и предотвратит появление отеков" — говорит Анна Круглик

Активность

Малоподвижный сидячий образ жизни – проблема современных людей.

Косметолог говорит о том, что: "Регулярные физические упражнения стимулируют кровообращение и лимфатическую систему, что способствует уменьшению отеков". Поэтому для того, чтобы избавиться или предотвратить появление отеков на лице, важно быть активными на протяжении дня. Это не обязательно должны быть тренировки в зале – езда на велосипеде, активная прогулка с детьми, плаванье – также закроет вашу потребность в активности и предотвратить многие проблемы со здоровьем

Массаж

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"Лимфодренажный массаж тела и лица, также стимулируют кровообращение и улучшают отток лимфы и избыточной воды из кожи, уменьшая отеки. Такие массажи рекомендуется делать 1 раз в неделю" — говорит Анна Круглик. Такой массаж можно сделать у специалиста.

Самомассаж

Фейс фитнес – это специальная гимнастика для лица, которая помогает подтянуть кожу, улучшить кровообращение, улучшить регенерацию тканей и и вывести лишнюю жидкость

"Самомассаж лица в домашних условиях 1-2. раза в день, во время очищения кожи лица или после этапа очищения. Такой массаж также эффективно помогает бороться с отеками. Массаж можно выполнять как руками, так и массажным роллером" — советует косметолог.

Маски для лица

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Для того чтобы избавиться от отеков, также можно воспользоваться специальными средствами, например, маской.

"Существую специальные противоотечные маски для лица, например отличная маска от швейцарского бреда Meder, Lipo-Oval. Данная маска обеспечивает выраженное противоотечное действие, активный липолитический эффект, увлажняет и успокаивает кожу лица. Используется 1 раз в неделю. Не имеет никаких противопоказаний" — отмечает Анна.

Напомним, косметолог рассказала о то, как подтянуть лицо в домашних условиях

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