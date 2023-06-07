Как быстро подтянуть лицо. Рекомендации косметолога

Хотите скинуть 5-10 лет и подтянуть овал лица, не прибегая к салонным процедурам? Поможет домашний лифтинг!

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Сила земного притяжения не только помогает нам, удерживая нас на земле, но и влияет на кожу лица, проявляясь провисанием мягких тканей. Этот процесс называется птозом и наиболее склонны к нему обладательницы жирной кожи, которая из-за подкожно-жировой клетчатки становится довольно тяжелой. Но есть решение, которое поможет вернуть вашему лицу утонченность и былые очертания. О том, как восстановить кожу в домашних условиях нам рассказала косметолог-эстетист Анна Круглик.

На то, что лицо "сползает" достаточно много причин, одна их основных, совсем не возраст, а стресс. Усталость, перенапряжение и недосып способствуют тому, что в дерме образуется дефицит кислорода, а это в свою очередь приводит к разрушению коллагена. Именно тогда и встает вопрос о подтяжке лица – лифтинге.

"Чтобы обеспечить лифтинг кожи лица важно снять отечность, таким образом, мы уменьшим птоз, то есть обвисание нижней трети кожи лица" – поясняет Анна.

Фото: Getty Images

Также в борьбе с птозом важно стимулировать микроциркуляцию, чтобы улучшать качество структур кожи, в результате чего кожа будет более упругой, подтянутой, иметь свежий и здоровый вид.

"Для снятия отечности и стимулирования микроциркуляции в домашних условия, хорошо работаю самомассажи лица, шеи и шейно-воротниковой зоны, а также массажи роллером и скребком гуаша. Массажный роллер хорошо использовать для снятия отечности, а скребок гуаша для улучшения микроциркуляции" – подчеркивает косметолог

Гуаша – это массажер, который сегодня есть в косметички практически каждой женщины. И считается чем-то новым в косметологии, но это не так. Гуаша известен еще из ревности и является одним из самых востребованных видов восточного массажа. И не зря! Гуаша оказывает прекрасное лимфодренажное действие на кожу лица.

Роллер помогает очертить контур лица, уменьшить птоз и брыли, разгладить заломы и морщины, сделать овал лица подтянутым и четким.

Рекомендации по использованию данных девайсов от Анны Круглик:

Кожа должна быть здоровой, без воспалительных элементов, без нарушения целостности и т.д.

Массаж важно делать только на очищенной коже лица.

Надавливания роллером или скребком должны быть умеренными, не нужно делать это со всей силы, оставляя на лице красные пятна.

Для лучшего противоотечного действия массажный роллер рекомендуется предварительно положить в холодильник на 20-30 минут.

Выполняйте движения по массажным линиям нужно не спеша, так как лимфа течет медленно и скорость наших массажных движений должна быть сопоставима со скоростью тока лимфы.

Массаж скребком гуаша производится по массажному крему или по сыворотке, также исключительно по массажным линиям.

Для хорошего видимого результата массаж нужно делать регулярно. Утром использовать роллер для снятия отеков, а вечером использовать скребок гуаша для улучшения микроциркуляции и расслабления мышц лица после напряженного дня.

Такие незамысловатые домашние процедуры для домашнего лифтинга позволят улучшить состояние кожи, подтянуть овал лица и предупредить возникновение морщин и заломов.

Важно помнить, что регулярность и постоянство в этом вопросе – залог успеха. Такие домашние процедуры позволят вам оттянуть потребность вашей кожи в более серьезных салонных процедурах.

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