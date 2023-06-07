Как быстро подтянуть лицо. Рекомендации косметолога
Хотите скинуть 5-10 лет и подтянуть овал лица, не прибегая к салонным процедурам? Поможет домашний лифтинг!
Сила земного притяжения не только помогает нам, удерживая нас на земле, но и влияет на кожу лица, проявляясь провисанием мягких тканей. Этот процесс называется птозом и наиболее склонны к нему обладательницы жирной кожи, которая из-за подкожно-жировой клетчатки становится довольно тяжелой. Но есть решение, которое поможет вернуть вашему лицу утонченность и былые очертания. О том, как восстановить кожу в домашних условиях нам рассказала косметолог-эстетист Анна Круглик.
На то, что лицо "сползает" достаточно много причин, одна их основных, совсем не возраст, а стресс. Усталость, перенапряжение и недосып способствуют тому, что в дерме образуется дефицит кислорода, а это в свою очередь приводит к разрушению коллагена. Именно тогда и встает вопрос о подтяжке лица – лифтинге.
"Чтобы обеспечить лифтинг кожи лица важно снять отечность, таким образом, мы уменьшим птоз, то есть обвисание нижней трети кожи лица" – поясняет Анна.
Также в борьбе с птозом важно стимулировать микроциркуляцию, чтобы улучшать качество структур кожи, в результате чего кожа будет более упругой, подтянутой, иметь свежий и здоровый вид.
"Для снятия отечности и стимулирования микроциркуляции в домашних условия, хорошо работаю самомассажи лица, шеи и шейно-воротниковой зоны, а также массажи роллером и скребком гуаша. Массажный роллер хорошо использовать для снятия отечности, а скребок гуаша для улучшения микроциркуляции" – подчеркивает косметолог
Гуаша – это массажер, который сегодня есть в косметички практически каждой женщины. И считается чем-то новым в косметологии, но это не так. Гуаша известен еще из ревности и является одним из самых востребованных видов восточного массажа. И не зря! Гуаша оказывает прекрасное лимфодренажное действие на кожу лица.
Роллер помогает очертить контур лица, уменьшить птоз и брыли, разгладить заломы и морщины, сделать овал лица подтянутым и четким.
Рекомендации по использованию данных девайсов от Анны Круглик:
- Кожа должна быть здоровой, без воспалительных элементов, без нарушения целостности и т.д.
- Массаж важно делать только на очищенной коже лица.
- Надавливания роллером или скребком должны быть умеренными, не нужно делать это со всей силы, оставляя на лице красные пятна.
- Для лучшего противоотечного действия массажный роллер рекомендуется предварительно положить в холодильник на 20-30 минут.
- Выполняйте движения по массажным линиям нужно не спеша, так как лимфа течет медленно и скорость наших массажных движений должна быть сопоставима со скоростью тока лимфы.
- Массаж скребком гуаша производится по массажному крему или по сыворотке, также исключительно по массажным линиям.
- Для хорошего видимого результата массаж нужно делать регулярно. Утром использовать роллер для снятия отеков, а вечером использовать скребок гуаша для улучшения микроциркуляции и расслабления мышц лица после напряженного дня.
Такие незамысловатые домашние процедуры для домашнего лифтинга позволят улучшить состояние кожи, подтянуть овал лица и предупредить возникновение морщин и заломов.
Важно помнить, что регулярность и постоянство в этом вопросе – залог успеха. Такие домашние процедуры позволят вам оттянуть потребность вашей кожи в более серьезных салонных процедурах.
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