Генетическая реинкарнация: ученые рассказали, что влияет на наследование внешности наших предков

Нашу планету населяют миллиарды людей, некоторые из которых похожи друг на друга находясь на разных концах света. У некоторых из них даже есть общие предки, давшие им такую внешность, однако причина таких случаев уходит далеко вглубь эволюции.

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Сходство между членами семьи, будь то родители и дети или более дальние родственники, давно привлекает внимание ученых всего мира. В то время как некоторые семьи имеют поразительно схожие черты лица, другие демонстрируют малое физическое сходство. Естественное любопытство к тому, как формируется наша внешность, заставляет задуматься о том, что именно влияет на наши черты лица. Именно поэтому исследователи решили рассказать о ключевых факторах, решающих насколько мы будем похожи с нашими родственниками или отличаться от них, пишет Discover Magazine.

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Хотя известно, что генетика играет важную роль, окружающая среда также вносит свой вклад в то, как мы выглядим. Черты лица людей в первую очередь определяются генетикой. Исследования, проведенные такими учеными, как Джон Р. Шаффер, профессором генетики человека из Питтсбургского университета, выявили сотни генов, связанных с чертами лица, но это лишь малая часть — около 14% от общего числа генов, которые могут влиять на строение лица.

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Его коллега Сет Вайнберг, содиректор Центра черепно-лицевой и зубочелюстной генетики того же университета, отмечает, что, хотя у нас есть определенное понимание, многое еще остается неизученным. Генетическое наследование является в высшей степени полигенным, то есть многие гены вносят вклад в различные аспекты развития лица, поэтому члены семьи могут иметь общие черты, такие как нос дедушки или подбородок родителей, несмотря на сложность генетических взаимодействий.

Исследования наследственности, особенно с участием близнецов, показывают, что до 80% наших черт лица передаются по наследству. Исследование Шаффера также подчеркивает совпадение генов, которые формируют лицо и мозг в процессе развития, указывая на "биологическую перекрестную связь" между ними. Несмотря на обширные исследования, до сих пор неясно, кто из родителей оказывает большее влияние на черты лица ребенка, и ученые, такие как Вайнберг, признают, что подобные исследования находятся в зачаточном состоянии.

Однако генетика — не единственный фактор. Влияние окружающей среды также играет определенную роль в формировании наших лиц. Профессор Бенедикт Халлгримссон из Университета Калгари подчеркивает, что такие факторы, как недоедание, могут привести к заметным различиям в строении лица, причем люди, страдающие от них, часто кажутся старше или выше, чем при нормальном питании. Кроме того, воздействие токсинов окружающей среды, особенно во время беременности, может изменить развитие лица. Это добавляет еще один уровень сложности в понимание того, как внешние факторы и гены взаимодействуют для создания наших уникальных черт.

Вопрос о том, почему члены семьи выглядят одинаково, несмотря на огромное количество задействованных генов, остается частично без ответа. Исследователи, подобные Халлгримссону, удивляются тому, как тысячи генов могут способствовать формированию таких специфических черт лица, как нос или челюстная линия. Тем не менее, эти закономерности наследования сохраняются, отражая огромную роль генетического наследия в нашей внешности.

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